Песков: Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом

Обращение традиционно пройдет из Кремля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, как всегда, в полночь поздравит всех жителей страны с Новым годом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о деталях новогоднего обращения российского лидера.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что в 2025 году новогоднее обращение Путина будет традиционно из Кремля.

Как правило, новогоднее обращение президента записывается на фоне Кремля. Но несколько раз эта традиция нарушалась из-за стечения обстоятельств. В 2022 году Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года глава государства встретил Новый год в командировке. Тогда он обратился к россиянам из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства.