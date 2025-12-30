Путин проведет в Кремле встречу с Цивилевой

Беседа состоится 30 декабря

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 30 декабря проведет встречу со статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На докладе будет Анна Цивилева, замминистра обороны и одновременно руководитель фонда "Защитники Отечества" - как раз в этой ее ипостаси основной доклад сегодня ожидается", - сказал он.

"Вы знаете, что работе этого фонда Путин уделяет приоритетное внимание", - добавил Песков. Он пояснил, что это мероприятие будет открытым для СМИ. Остальные встречи будут носить служебный характер.