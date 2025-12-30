В Кремле считают, что нужно воздерживаться от эскалации на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия считает необходимым воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.

Читайте также Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова

"Мы, разумеется, будем продолжать наши контакты со всеми сторонами. Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И, мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном", - отметил Песков, добавив, что Москва продолжает развивать конструктивные отношения с Тегераном, в том числе способствуя разрядке напряженности в регионе.