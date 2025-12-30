Марочко: удар по резиденции Путина корректировался системами НАТО

По словам военного эксперта, Запад однозначно причастен к этой провокации

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Атака БПЛА противника на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области корректировалась с использованием геолокации и спутниковой системы стран НАТО. Запад "однозначно причастен" к удару Вооруженных сил Украины по резиденции Путина. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Однозначно Запад причастен к данной провокации, поскольку тактико-технические характеристики тех дронов, которые запускались украинскими боевиками, предусматривают наведение на цель с использованием геолокации и спутниковой системы стран НАТО. Поэтому, как всегда, я думаю, что здесь торчат уши Великобритании и так называемой коалиции желающих, которые дали координаты цели, которые вводили полетное задание этим дронам. Но и комплектующие этих дронов также поставляются со стороны Запада", - сказал он.

Марочко также выразил уверенность, что ВСУ целенаправленно атаковали резиденцию главы российского государства, "промахом назвать эту атаку абсолютно нельзя". По его мнению, слом переговоров по мирному урегулированию конфликта - главная цель, которую преследовал Киев при ударе. "Следующие требования, которые будет выдвигать Российская Федерация, будут намного хуже для Украины", - считает Марочко.

Военный эксперт уточнил: НАТО курирует высший офицерский состав и военно-политическое руководство Украины, поэтому "без их одобрения подобного рода действия попросту не возможны".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.