Лавров: расистская сущность Киева видна добропорядочным членам мирового сообщества

Глава МИД РФ считает, что "без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Уверен, что расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса", - подчеркнул Лавров.