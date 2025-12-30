Лавров: расистская сущность Киева видна добропорядочным членам мирового сообщества
Редакция сайта ТАСС
13:04
обновлено 13:08
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Уверен, что расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса", - подчеркнул Лавров.