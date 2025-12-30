Лавров: РФ благодарна иностранным друзьям, осудившим атаку на резиденцию Путина

Атака произошла в ночь с 28 на 29 декабря на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва с благодарностью воспринимает реакцию иностранных друзей, осудивших террористическую атаку украинских БПЛА против госрезиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"В Москве с искренней благодарностью воспринимают реакцию наших иностранных друзей и партнеров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом в ночь с 28 на 29 декабря террористической атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Признательны за слова поддержки и солидарности, поступающие в адрес главы российского государства, правительства и народа России", - отметил министр.