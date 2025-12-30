Лавров назвал главной целью для Европы сохранение киевского режима

Это необходимо Европе для подготовки новой агрессии против России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва не сомневается, что главная цель Европы состоит в сохранении киевского режима для подготовки новой агрессии против России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте дипведомства.

"Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона - сохранить [киевский] режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где - вопреки всем нормам международного права - законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные", - отметил министр.

"Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны", - подчеркнул Лавров.