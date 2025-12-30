Сенатор Никонорова: атака ВСУ на резиденцию Путина требует новых мер реагирования

Нельзя игнорировать действия, которые создают дополнительные риски безопасности, подчеркнула замглавы комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС. Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина не может остаться без ответа и требует новых мер реагирования на угрозы Киева. Такое мнение ТАСС высказала замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Для нас произошедшее объективно требует корректировки параметров обсуждения и мер реагирования. Мы не можем игнорировать действия, которые вопиющим образом выходят за всякие рамки, создают дополнительные риски безопасности", - сказала Никонорова.

По ее оценке, атака на резиденцию президента России носит террористический характер и имеет политический подтекст. "Видим, что европейцев за стол переговоров не пускают. Отсюда обострение пещерной русофобии и, как следствие, оголтелое желание во что бы то ни стало не дать России и США договориться и положить конец конфликту. Поэтому руками подконтрольного киевского режима была совершена попытка вмешаться в диалог и сорвать формирование возможных решений. Подобные действия укладываются в уже привычную для наших оппонентов логику - эскалация боевых действий и наращивание террористической активности как инструмент. И так всякий раз, когда речь заходит о дипломатии", - отметила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

После этого происшествия Путин в ходе телефонного разговора заявил Трампу, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. В то же время он подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира.