Гатилов заявил об ангажированности УВКПЧ из-за молчания после атаки на резиденцию Путина

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве указал, что "все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима"

ЖЕНЕВА, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) продолжают упорно хранить молчание после попыток Киева ударить беспилотниками по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, что говорит об ангажированности данной структуры. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Вызывает недоумение, что в то время как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима с масштабным использованием БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, правозащитная система ООН, возглавляемая верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном в телеграм-канале постпредства.

"Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева", - добавил постпред. Гатилов подчеркнул, что ожидает должной реакции от Тюрка в связи с этим инцидентом, а также "оценки соответствующих специальных процедур" Совета ООН по правам человека (СПЧ). "Отсутствие таковой будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма", - резюмировал дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на украинскую атаку, произошедшую "фактически сразу же" после переговоров Вашингтона и Киева в штате Флорида, и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.