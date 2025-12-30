В ЦАР осудили атаку на госрезиденцию Путина

Действующий президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что единственное, что может спасти в данном случае, это, действительно, переговоры

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 30 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил ТАСС, что не одобряет атаку на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области и подобные ей.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Конечно, мы рекомендуем настойчиво диалог вместо таких вот действий, вместо насильственных каких-то мер. И, единственное, что может спасти в данном случае, это, действительно, переговоры. И ни в коем случае не одобряем такого рода атаки", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.