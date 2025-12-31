Путин: единство россиян обеспечивает суверенитет и безопасность страны

Президент РФ в новогоднем обращении уверен, что оно также определяет развитие и будущее Отечества

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Проявляемое россиянами единство обеспечивает не только суверенитет и безопасность Отечества, но и его развитие, и будущее. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

"Прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее", - подчеркнул глава государства.