Путин: единство россиян обеспечивает суверенитет и безопасность страны
Редакция сайта ТАСС
12:00
обновлено 12:17
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Проявляемое россиянами единство обеспечивает не только суверенитет и безопасность Отечества, но и его развитие, и будущее. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.
"Прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее", - подчеркнул глава государства.