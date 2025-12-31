Путин: бойцы СВО сражаются за родную землю, за правду и справедливость

Президент России отметил, что россияне стремятся словом и делом поддержать героев

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции сейчас отстаивают правду и справедливость, родную землю. И в эту новогоднюю ночь миллионы россиян мысленно вместе с ними, подчеркнул президент России Владимир Путин.

Читайте также Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Он отметил, что граждане стремятся словом и делом поддержать героев. "Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России - уверяю вас! - вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России", - сказал глава государства в новогоднем обращении.