Путин пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2026 году

Президент РФ также пожелал гражданам страны взаимопонимания и благополучия

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим 2026 годом пожелал гражданам страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, вдохновляющей любви.

Читайте также Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

"Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его с самыми близкими - с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, - вы всегда рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно - любви, которая вдохновляет", - сказал глава государства.