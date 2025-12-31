Путин: Россия продолжит добиваться поставленных целей
12:03
обновлено 12:08
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Россияне продолжат созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед - ради будущих поколений, ради своей великой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.
"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед - ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!" - сказал глава государства.
"С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2026-м годом!" - заключил он.