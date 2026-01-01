Матвиенко прокомментировала удары ВСУ в новогоднюю ночь

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины убеждает Россию в правоте заявленных требований, заявила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область убеждает Россию в правоте заявленных требований и укрепляет в настрое как можно скорее достичь все цели специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Этот акт бездуховности наряду с известными гонениями на веру и церковь, наряду с отменой на Украине поистине всенародных и традиционных праздников, наряду с поддержкой нацизма еще раз убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО", - написала она в своем Telegram-канале.

Матвиенко отметила, что руководство Украины точно знало о нахождении мирных отдыхающих, семей с детьми в местах нанесения ударов и атаковали их осознанно.

"Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь", - отметила она, подчеркнув, что ожидает отчетливой реакции осуждения от мирового сообщества и лидеров государств.

По словам председателя палаты парламента, украинское руководство не имеет никакого морального права представлять власть в нормальном обществе и претендовать на поддержку в народе и подчеркнула, что у него не должно быть политического будущего.

"Скорбим вместе с близкими погибших. Разделяем их горе. Скорейшего выздоровления раненым, сил их родным. Государство сделает все необходимое для поддержки", - добавила Матвиенко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.