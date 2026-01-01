Косачев заявил, что ВСУ сознательно били по гражданским в Херсонской области

Заместитель председателя Совета Федерации выразил соболезнования

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область.

"Под бой курантов украинские БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области. Но сначала прилетел дрон-разведчик, то есть сознательно били по гражданским. 24 человека погибли, больше 50 пострадавших. Не дай Бог больше жертв", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев также выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и пожелал сил и выздоровления пострадавшим.

"Что еще ждать от режима, президент которого на весь мир пожелал смерти в рождественском поздравлении?" - добавил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.