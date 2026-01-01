Сенатор Кастюкевич: режим Зеленского должен быть уничтожен за атаку на Хорлы

Сенатор отметил, что готов оказать всю посильную помощь пострадавшим и их родственникам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Нынешний киевский режим должен понести наказания за военные преступления и акты терроризма, в частности атаку на Хорлы в Херсонской области, и перестать существовать. Такое мнение высказал сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Что до режима (Владимира) Зеленского и его стаи фашистских шакалов, то с какой стороны не смотри, а уничтожить их придется. Нет оправдания. Не должно и не будет пощады за подобные преступления", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале, комментируя атаку на Хорлы.

Сенатор отметил, что готов оказать всю посильную помощь пострадавшим при ночном нападении и их родственникам. "Соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал", - добавил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.