Хинштейн: для украинской хунты не существует ничего человеческого

Губернатор Курской области выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Херсонскую область

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область.

"Нет никаких слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от того, что произошло сегодня ночью в Херсонской области. Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого", - говорится в сообщении губернатора в Max.

Хинштейн также заявил, что Курская область скорбит и выразил соболезнования родным погибших. "Без наказания это варварское преступление не останется", - указал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.