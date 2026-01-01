Миронов: атака на Херсонскую область показывает, какой "мир" хочет Зеленский

Председатель партии "Справедливая Россия" заявил, что один из беспилотников был с зажигательной смесью, и многие даже не успели понять, что произошло

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Циничная атака Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области показывает, какой "мир" хочет Владимир Зеленский. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в комментарии RT.

"Десятки погибших, раненых, пострадавших, в том числе дети. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, и многие даже не успели понять, что произошло. Циничная атака террористов произошла почти что под бой курантов, и мы видим, какой "мир" хочет Зеленский", - сказал он.

Миронов также отметил, что "урегулирование конфликта возможно только после устранения от власти Зеленского и всего украинского бандеровского режима".

"Иначе никакого мира не будет, а теракты на территории России будут продолжаться. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в Хорлах Херсонской области!" - добавил он.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января ВСУ тремя дронами ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где жители отмечали Новый год. По его словам, один из БПЛА нес зажигательную смесь. По предварительным данным, 24 человека погибли и 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.