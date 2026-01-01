Мирошник: ВСУ ударили по Хорлам во время речей Зеленского о "мире"

Глава киевского режима говорил об этом 20 минут, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении "разглагольствовал о том, как на Украине хотят мира", в это время украинские дроны атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Зеленский больше 20 минут в своем новогоднем обращении разглагольствовал о том, как на Украине хотят мира, а в это время украинские ударные дроны летели по цели в Хорлах", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, "видимо именно для таких ситуаций во главе киевского режима нужен был актер".