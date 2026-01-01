Пискарев: атаке ВСУ на Хорлы не может быть оправдания

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции выразил соболезнования

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь была совершена сознательно против мирных людей, таким преступлениям не может быть оправдания. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Таким преступлениям нет и не может быть оправдания. Те, кто планирует, отдает приказы и выполняет такие удары, - это не просто враги, это настоящие террористы-нацисты. И единственное справедливое отношение к ним - как к террористам: они должны быть остановлены и уничтожены, чтобы подобное больше не повторялось", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, удары беспилотниками по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы Херсонской области, где мирные люди праздновали Новый год, были нанесены сознательно, чтобы превратить торжество в трагедию с многочисленными жертвами среди гражданского населения.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим - сил, мужества и скорейшего выздоровления", - добавил Пискарев.