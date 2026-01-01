Медведев сравнил трагедию в Херсонской области с сожженной фашистами Хатынью

Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям "этих бандеровских подонков", подчеркнул зампред Совбеза России

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Умышленное и жестокое убийство мирных людей в новогоднюю ночь в Херсонской области сравнимо с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.

"Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в марте 1943 года "фашистские твари и их прихвостни сожгли Хатынь".

"И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей",- подчеркнул зампред Совбеза РФ.

22 марта 1943 года фашистские каратели из батальона СС и их пособники из числа коллаборантов согнали всех жителей небольшой белорусской деревни Хатынь в сарай и заживо сожгли. В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Все дома были разорены.