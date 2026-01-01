Медведев призвал не церемониться при возмездии за удар ВСУ по Хорлам
Редакция сайта ТАСС
11:51
обновлено 12:06
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Возмездие за убийство мирных людей в Херсонской области должно затронуть и непосредственных исполнителей, и их командиров, "хватит церемониться". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.
По его словам, для реакции на это преступление годится "только беспощадный язык возмездия".
"Причем оно должно затронуть и самих уродов-исполнителей этого теракта, и их разнообразных командиров. Хватит церемониться", - сказал Медведев.