Медведев призвал не церемониться при возмездии за удар ВСУ по Хорлам

Оно должно затронуть и непосредственных исполнителей, и их командиров, отметил зампред Совбеза России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Возмездие за убийство мирных людей в Херсонской области должно затронуть и непосредственных исполнителей, и их командиров, "хватит церемониться". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.

По его словам, для реакции на это преступление годится "только беспощадный язык возмездия".

"Причем оно должно затронуть и самих уродов-исполнителей этого теракта, и их разнообразных командиров. Хватит церемониться", - сказал Медведев.