Главы регионов ПФО соболезнуют из-за трагедиии в Херсонской области

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев готов помочь

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников на кафе в Херсонской области, где в новогоднюю ночь отдыхали люди.

"Трудно подобрать слова, чтобы выразить весь ужас от произошедшей трагедии. Десятки мирных жителей в семейном кругу встречали Новый год и подверглись жестокой атаке дронами. Скорбим вместе с семьями погибших. Искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Соболезнования в связи с трагедией также выразили губернаторы других регионов Поволжья. Глава Оренбургской области Евгений Солнцев назвал произошедшее "немыслимой трагедией" и заявил о готовности оказать помощь.

"Такие поступки свойственны только чудовищным преступникам, у которых нет ничего святого", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских также выразили поддержку жителям Херсонской области и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.