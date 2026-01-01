Марочко: атаки по мирным жителям помогают Зеленскому зарабатывать на войну

Действия ВСУ в новогоднюю ночь показывает истинное отношение украинских властей к "гражданам, которых они, в кавычках, считают своими", заявил военный эксперт

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям помогают Владимиру Зеленскому получать военную помощь от западных стран. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, приказы Зеленского атаковать мирное население говорят о том, что он "пропитался" национализмом и фашизмом.

"Для того, чтобы совершить данную террористическую акцию нужно обладать просто неимоверным чувством национализма и фашизма, которыми пропитался пан Зеленский. Все эти факторы для него стали очень финансово выгодными, поскольку он сейчас зарабатывает на крови. И, естественно, данные провокации и акции - они кешбэком, в кавычках, возвращаются ему в качестве финансирования со стороны западных стран", - сказал Марочко.

Он отметил, что атака ВСУ на кафе в новогоднюю ночь показывает истинное отношение украинских властей к "гражданам, которых они, в кавычках, считают своими".