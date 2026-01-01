МИД России: киевский режим атакой на Херсонскую область показал свою сущность

РФ призывает правительства суверенных государств и международные структуры публично выступить с осуждением теракта

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Кровавое злодеяние киевского режима, совершившего атаку на кафе и гостиницу в Херсонской области, полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с террористической атакой киевского режима против мирного населения Херсонской области Российской Федерации.

В дипведомстве напомнили, что в ночь на 1 января 2026 года преступный неонацистский киевский режим осуществил целенаправленную атаку снаряженными боеприпасами БПЛА на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями собрались за праздничным столом встречать Новый год.

"Данные о погибших и пострадавших от ударов и вызванного ими пожара уточняются, но уже понятно, что речь идет о десятках мирных граждан, среди которых 24 человека погибли, включая несовершеннолетнего ребенка", - добавили в МИД РФ.

"Нынешний преступный удар по мирным гражданам в населенном пункте Хорлы - это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием. Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в МИД России.

В дипведомстве отметили, что Россия призывает правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области.

"Игнорирование этой трагедии будет означать только одно - открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на то, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

"Все виновные в этом чудовищном кровавом преступлении будут установлены и понесут неотвратимое наказание", - отметили в МИД РФ.

Человеконенавистническая сущность киевского режима

В заявлении МИД РФ подчеркнуто, что киевский режим, совершив это варварское злодеяние, вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

"Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своем новогоднем обращении о стремлении Киева к миру. Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что на фоне успехов российских Вооруженных сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области "киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях".

"Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией", - добавили в МИД РФ.

"Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне", - отметили в дипведомстве.

Провалы ВСУ

В МИД РФ также обратили внимание на то, что каждый день силами ПВО Минобороны России отражаются попытки атак беспилотников ВСУ по регионам РФ, в том числе столице - 1 января их было порядка 10.

"Цель таких попыток - отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте. Киевский режим тщетно пытается с помощью террористических актов доказать свою жизнеспособность. О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне", - говорится в заявлении МИД РФ.