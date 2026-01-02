Посол РФ: Нидерланды все глубже вовлекаются в украинский конфликт

Как отметил Владимир Тарабрин, недавнее решение нидерландских властей выделить на поддержку Киева очередной транш в размере €700 млн можно назвать "очередным звеном" в цепочке шагов, направленных на дальнейшую эскалацию конфликта

ГААГА, 3 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Нидерланды все глубже вовлекаются в украинский конфликт из-за курса Гааги на переход от политической поддержки Киева к его прямому материально-техническому обеспечению. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

"Фактически Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт, переходя от политической поддержки [Киева] к прямому участию в его материально-техническом обеспечении", - сказал Тарабрин. При этом, по его словам, в Гааге предпочитают не замечать очевидных последствий такой политики, среди которых - затягивание боевых действий и все возрастающие человеческие потери.

Как отметил дипломат, в этом контексте недавнее решение нидерландских властей выделить на поддержку Киева очередной транш в размере €700 млн можно назвать "очередным звеном" в цепочке шагов, направленных на дальнейшую эскалацию конфликта. "Исходя из заявлений властей и их шагов в последние месяцы, есть все основания полагать, что новое правительство, даже находясь в стадии формирования, продолжит курс на военную поддержку Украины. Обещание выделить Киеву €700 млн уже в первые месяцы [нового] года наглядно демонстрирует, что в Гааге не намерены дожидаться завершения внутриполитических процедур и рассматривают помощь Киеву как безусловный приоритет", - подчеркнул посол.

8 декабря 2025 года исполняющие обязанности министров финансов Элко Хейнен, обороны Рубен Брекелманс и иностранных дел Давид ван Вил направили в парламент Нидерландов письмо, в котором заявили о решении выделить в ближайшее время €700 млн дополнительной помощи Украине. Они уточнили, что решение стало первым шагом по выполнению принятого парламентом плана крупнейшей оппозиционной фракции "Зеленых левых" и Партии труда, который требует зарезервировать на 2026 год еще €2 млрд для поддержки Киева. Как отметили в правительстве, Нидерланды ежегодно предоставляют Украине около €3,5 млрд. Однако в 2025 году уже было израсходовано €2 млрд из бюджета 2026 года.