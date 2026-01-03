Захарова: МИД РФ готовит заявление из-за агрессии США против Венесуэлы

Правительство Венесуэлы ранее заявило, что республика подверглась агрессии со стороны Соединенных Штатов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МИД России в ближайшее время выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Правительство Венесуэлы ранее заявило, что республика подверглась агрессии со стороны США, были атакованы гражданские и военные объекты.

"В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы", - сообщила Захарова.