Захарова: МИД РФ готовит заявление из-за агрессии США против Венесуэлы
08:03
обновлено 08:12
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МИД России в ближайшее время выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Правительство Венесуэлы ранее заявило, что республика подверглась агрессии со стороны США, были атакованы гражданские и военные объекты.
"В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы", - сообщила Захарова.