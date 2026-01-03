МИД РФ из-за событий в Венесуэле напомнил россиянам экстренные контакты

Ведомство опубликовало в Telegram-канале контакты посольства и департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МИД России на фоне развития событий в Венесуэле напомнил российским гражданам экстренные контакты посольства в Каракасе и Ситуационно-кризисного центра.

"В свете развития ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла напоминаем экстренные контакты посольства и департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России", - говорится в сообщении дипведомства в Telegram-канале.

В тексте размещены круглосуточные многоканальные номера и адреса электронных почт для экстренной связи.