Эксперт Пятаков: удары по Венесуэле могут быть прологом к высадке десанта США

Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН считает, что отстранение лидера республики Николаса Мадуро от власти может быть одним из ключевых приоритетов Соединенных Штатов в рамках начавшейся военной операции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Удары американской авиации в Венесуэле могут стать лишь прологом к высадке десанта ВМС США для захвата и удержания некоторых ключевых объектов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

"Одной из целей полномасштабного развертывания ВМС США в Карибском море в предыдущем месяце была подгонка военного персонала. Вполне возможно, что это пролог к более интенсивной и глубокой военной операции. Они могут ограничиться и бомбардировками как формой предупреждения, попыткой склонить военных к тому, чтобы они отвернулись от Мадуро и предали его. Удар по военным объектам включает в себя элементы как реального, так и психологического давления. Так что будем следить за реакцией военных на эти события", - указал эксперт.

Он обратил внимание, что в настоящее время фактически у берегов Венесуэлы находится американский десант. "Правда, многие эксперты утверждают, что его недостаточно для проведения полномасштабной военной операции, но в принципе сейчас в ходе революции военного дела происходит сжатие необходимого для достижения определенных целей контингента. Эти силы могут быть просто сконцентрированы, может произойти оккупация ключевых объектов. А для захвата небольших ключевых объектов этих сил вполне достаточно", - констатировал Пятаков.

Ранее ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти.

Попытка свергнуть власть

Серия взрывов произошла в Каракасе. Правительство Венесуэлы подтвердило, что в результате агрессии США в республике были атакованы гражданские и военные объекты.

"Дело в том, что Каракас как столица, как крупнейший город буквально напичкан военными объектами. Прямо посреди города есть аэродром, который используется и в военных, и в гражданских целях. И, скорее всего, объектом мог стать Форт Тиуна. Это укрепленная военная база, где также находится резиденция президента. И, вполне вероятно, хотя информации мало, американцы хотели убить двух зайцев: нанести удар одновременно и по президенту, и по ключевому военному объекту в Каракасе", - заметил Пятаков.

По словам аналитика, отстранение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро от власти может быть одним из ключевых приоритетов США в рамках начавшейся военной операции. "И геополитическая ситуация в регионе во многом способствует тому, чтобы, так сказать, решить "левый вопрос" в регионе. Сейчас идет резкое "правение" Латинской Америки: выборы в Чили, в Гондурасе это показали, - продолжил он. - Также следует указать на символичность такого качественного перехода к эскалации. 1 января отмечается годовщина кубинской революции. И сразу вслед за этим событием произошли эти события. Так что действия США также во многом направлены на то, чтобы разрушить тандем Кубы и Венесуэлы".