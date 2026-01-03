Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы

Об этом губернатор Херсонской области заявил в эфире телеканала "Россия 1"

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Leon Neal/ Getty Images

ГЕНИЧЕСК, 3 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию президента РФ и херсонское село Хорлы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".

"Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе - попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год", - сказал Сальдо.