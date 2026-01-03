Зюганов: попытка США подавить народ Венесуэлы закончится провалом

Президент США Дональд Трамп в первые дни 2026 года, как считает лидер КПРФ, убедительно показал, что его интересует не Нобелевская премия мира, а продолжение исторической линии на мировое господство

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Попытка США при помощи вооруженной агрессии подавить народ Венесуэлы закончится полным провалом. Таким мнением поделился с ТАСС председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Решительно осуждая варварскую вооруженную агрессию США против Венесуэлы, КПРФ заявляет о полной поддержке героического народа этой страны, уже многие годы ведущего упорную борьбу против попыток американского империализма и гегемонизма навязать ему очередное марионеточное правительство. <...> Убеждены, что и на этот раз попытка подавить свободолюбивый народ Венесуэлы закончится полным провалом", - сказал Зюганов.

Президент США Дональд Трамп в первые дни 2026 года, как считает лидер КПРФ, убедительно показал, что его интересует не Нобелевская премия мира, а продолжение исторической линии США на мировое господство.

"Сегодня американские ВВС нанесли ракетно-бомбовые удары по военно-воздушным и военно-морским базам Венесуэлы, а также по столице страны Каракасу. Это акт вооруженной агрессии против независимого государства - члена Организации Объединенных Наций. И эта агрессия заслуживает самого твердого осуждения, как циничное попрание всех принципов международного права", - отметил Зюганов.

По его словам, истинная причина "беспардонного давления" на Венесуэлу заключается в стремлении добиться свержения ее "народного правительства во главе с верным соратником Уго Чавеса" президентом Николасом Мадуро.