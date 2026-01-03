Главы МИД Белоруссии и РФ обсудили по телефону развитие ситуации в Венесуэле

Максим Рыженков и Сергей Лавров сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщили в белорусском МИД.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"3 января 2026 года состоялся телефонный разговор Максима Рыженкова с Сергеем Лавровым. Обсудили развитие ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла, - говорится в сообщении в Telegram-канале. - Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств".

"Договорились о тесной координации усилий на основных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Цель - незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий", - добавили в пресс-службе.