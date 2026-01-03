Лавров и Рыженков подчеркнули необходимость незамедлительно освободить Мадуро

Главы МИД России и Белоруссии также подчеркнули необходимость восстановить венесуэльского лидера на его посту

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков подчеркнули необходимость немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и восстановить его на посту главы государства. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогу телефонного разговора двух министров.

"Акцентирована безусловная необходимость незамедлительно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, вернуть их в столицу страны и восстановить Николаса Мадуро на посту главы государства", - отметили в МИД РФ.