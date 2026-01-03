Лавров и Рыженков решительно осудили агрессию США против Венесуэлы
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия решительно осудили агрессию, совершенную США против суверенной Венесуэлы в нарушение международного права. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Максима Рыженкова.
"Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о ситуации вокруг Венесуэлы. Подчеркнуто, что Москва и Минск едины в решительном осуждении агрессии, совершенной США против суверенного государства в нарушение международно-правовых норм", - указали в дипведомстве.
Стороны также отметили "важность скорейшего создания условий для для урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы путем диалога в соответствии с международным правом".