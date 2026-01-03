Заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 5 января

Оно пройдет в 18:00 мск

Заседание Совета безопасности ООН © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 3 января. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в понедельник в 18:00 мск. Об этом сообщил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"Заседание назначено сомалийцами на 10 утра по Нью-Йорку (18.00 по Москве) в понедельник, 5 января", - написал он в своем Telegram-канале.