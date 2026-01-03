ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дмитриев поинтересовался реакцией ЕС на слова Трампа об управлении Венесуэлой

Глава РФПИ отметил, что ожидать "пока заговорят испуганные вассалы", сравнимо с "Ожиданием Годо"
19:58

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, будет ли реакция от европейских политиков на заявление президента США Дональда Трампа об управлении Венесуэлой на переходный период.

"Давайте послушаем от Урсулы [фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии], Кайи [Каллас, главы евродипломатии], [канцлера Германии Фридриха] Мерца и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера про европейские и британские ценности. Их фальшивые ценности выставлены на продажу", - написал он в Х.

Дмитриев добавил, что "ждать, пока заговорят испуганные вассалы, сравнимо с "Ожиданием Годо" (пьеса "В ожидании Годо" - прим. ТАСС)". 

