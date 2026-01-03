Дмитриев поинтересовался реакцией ЕС на слова Трампа об управлении Венесуэлой
Редакция сайта ТАСС
19:58
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, будет ли реакция от европейских политиков на заявление президента США Дональда Трампа об управлении Венесуэлой на переходный период.
"Давайте послушаем от Урсулы [фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии], Кайи [Каллас, главы евродипломатии], [канцлера Германии Фридриха] Мерца и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера про европейские и британские ценности. Их фальшивые ценности выставлены на продажу", - написал он в Х.
Дмитриев добавил, что "ждать, пока заговорят испуганные вассалы, сравнимо с "Ожиданием Годо" (пьеса "В ожидании Годо" - прим. ТАСС)".