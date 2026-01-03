Пушков: целью США в Венесуэле стало стремление установить контроль над нефтью

Борьба с наркотиками стала не более, чем предлогом, заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стремление установить контроль над нефтяными запасами Венесуэлы стало стратегической целью для Соединенных Штатов в этой стране. Такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

"Ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, разумеется, не борьба с контрабандой наркотиков и даже не захват Мадуро как таковой. Первое не более, чем предлог, второе - не более, чем средство достижения цели. Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Пушков назвал вручение Нобелевской премии мира оппозиционной экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо "информационной подготовкой" к американской операции. "Несомненно, это звенья одной цепи", - заключил он.