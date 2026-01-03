Посол РФ Мелик-Багдасаров сообщил, что обстановка в Каракасе спокойная

Посол России в Венесуэле отметил, что власти республики полностью контролируют ситуацию

КАРАКАС, 4 января. /ТАСС/. Обстановка в столице Венесуэлы спокойная и полностью контролируется властями. Об этом сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"Обстановка в Каракасе спокойная и полностью контролируется властями, однако на улицах непривычно малолюдно, что нехарактерно для выходного дня. По всей видимости, это вызвано не только тем, что многие горожане до сих пор пребывают в состоянии шока от ночной агрессии, но и их вниманием к новостному фону, который остается весьма тревожным", - указал посол. Он отметил, посольство РФ и другие российские представительства в стране не пострадали во время авианалета. "Среди погибших и пострадавших российских граждан нет, продолжаем выяснять ситуацию и следить за ее развитием", - сообщил Мелик-Багдасаров.

"Посольство функционирует круглосуточно в штатном режиме в соответствии с имеющимися предписаниями, находится в плотном контакте с Москвой, правительством и силовыми структурами, которые действуют организовано. Меры безопасности усилены", - указал российский дипломат.

Мелик-Багдасаров сообщил, что в посольство РФ поступают многочисленные обращения российских граждан, которые находятся в Венесуэле временно с различными целями, а также от родственников, обеспокоенных их судьбой. "Рекомендуем всем без исключения не поддаваться панике, избегать нахождения в людных местах, а также вблизи от военных, энергетических и коммуникационных объектов, которые могут подвергнуться ударам в случае новых атак. В нештатных ситуациях (звуки взрывов, стрельба, гул авиации) оставаться в укрытии, не приближаться к окнам, не включать свет в темное время суток в случае налета, не совершать провокационных действий", - указал глава российской дипмиссии. Он подчеркнул, что "ночной опыт показал, что американцы точно знают, куда бить и не стремятся к массовым жертвам среди гражданского населения".

"Всем российским гражданам, находящимся в Венесуэле, рекомендуем выйти на связь с посольством по горячей линии, особенно в чрезвычайных обстоятельствах. Телефон экстренной связи +58-212-993-45-31", - сообщил Мелик-Багдасаров. Он обратился с отдельной просьбой к представителям СМИ не перегружать этот канал связи, предназначенный для общения с российскими гражданами. Запросы также можно отправить на электронную почту venezuela@mid.ru. Ответы будут даваться в порядке поступления, сообщил посол РФ. Он отметил, что решение об эвакуационных мероприятиях принимается в Москве.