Клишас: США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас призвал "европейский вассалов" Соединенных Штатов "приготовиться"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп мимоходом отказал в праве на суверенитет всем странам Западного полушария, заявил председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

"Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться..." - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде среди прочего заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой после захвата президента страны Николаса Мадуро. Он также отметил, что вашингтонская администрация будет добиваться того, чтобы доминирующее положение США в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение.