Медведев: действия Трампа в адрес Венесуэлы противоправны, но последовательны

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что такие шаги американского лидера являются последовательными

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Действия лидера США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы противоправны, но в определенной степени последовательны: он во всех сферах отстаивает интересы своей страны. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны. Всякие: и политические (Латинская Америка - задний двор США), и экономические (отдайте нам нефть и другие запасы)", - отметил он.

Причем, продолжил Медведев, эту позицию придумал отнюдь не Трамп. "Главная мотивация дядьки Сэма всегда была проста: чужие запасы. Достаточно вспомнить злую циничную тетку [Мадлен] Олбрайт (бывшего госсекретаря США - прим. ТАСС), которая без стеснения говорила о том, что несправедливо, что России достались такие богатства. Значит, надо переделить их. Как и с редкоземельными материалами на Украине. Именно о них сразу вспомнил Трамп", - добавил зампред Совбеза РФ

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.