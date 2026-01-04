Медведев заявил, что Трамп не скрывает цели США в Венесуэле

По словам зампреда Совбеза РФ, венесуэльский президент Николас Мадуро "неоднократно говорил, что истинная цель нынешней администрации Соединенных Штатов - заграбастать их нефть и другие ископаемые"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Истинной целью США в Венесуэле является доступ к нефти и другим ископаемым источникам энергии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро "неоднократно говорил, что истинная цель нынешней администрации США - заграбастать их нефть и другие ископаемые".

"А Трамп этого и не скрывает. Что тут сказать - это lex fortissimum, или право сильнейшего", - отметил Медведев.