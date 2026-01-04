Медведев спрогнозировал, ждет ли Гренландию судьба Венесуэлы

После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, отметил зампред Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. События в Венесуэле показали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более", - сказал он в ответ на вопрос, можно ли ждать повторения аналогичной операции США в отношении, например, Гренландии и стоит ли опасаться властям Дании.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.