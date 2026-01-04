Медведев назвал агрессией действия США против Венесуэлы

Ни о каком "мирном и демократическом переходе" власти в Венесуэле и речи не идет, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Действия США в отношении Венесуэлы, в том числе захват лидера республики Николаса Мадуро, - это агрессия и разрушение норм международного права. И в случае с другой, более сильной страной это могло бы повлечь объявление войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"Когда происходит похищение избранного главы государства - это очевидное разрушение норм международного права. Ни о каком "мирном и демократическом переходе" власти в Венесуэле и речи не идет, и совершенно напрасно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подобные ей мерзкие старухи Шапокляк пытаются в очередной раз выдать черное за белое. Агрессия - это агрессия. Куда уж дальше", - подчеркнул он.

"Причем, если бы речь шла о более сильной стране, чем Венесуэла, за такими действиями следует недвусмысленное объявление войны", - добавил Медведев.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.