Медведев уличил Европу в двойных стандартах по событиям в Венесуэле

Поэтому европейцы "лепечут о поддержке демократии" в стране, чтобы оправдать нарушение норм международного права, подчеркнул замглавы СБ РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Реакция стран Европы на события в Венесуэле представляет собой классический пример двойных стандартов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"Реакция стран Европы на то, что происходит в Венесуэле, - классический случай "двойных стандартов". Трусливым и зависимым евродегенератам очень хочется поглубже лизнуть Вашингтон", - сказал замглавы СБ РФ.

Именно поэтому, продолжил он, европейцы "лепечут о мифической "поддержке демократии" в Венесуэле". Таким образом, они "пытаются всеми силами оправдать вопиющее нарушение норм международного права", подчеркнул Медведев.