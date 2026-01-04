Медведев уличил Европу в двойных стандартах по событиям в Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
15:04
обновлено 15:08
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Реакция стран Европы на события в Венесуэле представляет собой классический пример двойных стандартов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.
"Реакция стран Европы на то, что происходит в Венесуэле, - классический случай "двойных стандартов". Трусливым и зависимым евродегенератам очень хочется поглубже лизнуть Вашингтон", - сказал замглавы СБ РФ.
Именно поэтому, продолжил он, европейцы "лепечут о мифической "поддержке демократии" в Венесуэле". Таким образом, они "пытаются всеми силами оправдать вопиющее нарушение норм международного права", подчеркнул Медведев.