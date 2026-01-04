Медведев: при захвате Мерца по сценарию Венесуэлы его даже не будет жалко

Похищение "того же неонациста" канцлера ФРГ может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что после событий в Венесуэле вполне может представить подобную операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что", - сказал он, отвечая на вопросы ТАСС.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.