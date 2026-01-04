Медведев раскритиковал аргументацию Европы о "нелегитимности" Мадуро

С этой точки зрения "уж точно лучше не расслабляться" Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого давно истек, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Попытка оправдать агрессию США против Венесуэлы тем, что лидер республики Николас Мадуро якобы нелегитимен, не выдерживает критики. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

Так он, в частности, оценил европейскую реакцию на происходящее в Каракасе.

"Разговоры о "нелегитимности" президента Мадуро не выдерживают критики. Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали", - указал Медведев. Он заметил, что с этой точки зрения "уж точно лучше не расслабляться" Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого давно истек.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.