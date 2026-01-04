Медведев: США могут повторить на Украине "венесуэльскую операцию"

Оснований для этого много, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вашингтон может повторить против Киева операцию, уже испробованную в Каракасе, причем в случае с Украиной оснований будет куда больше. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"Янки, уже создавшие подобный "прецедент" с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, могут ли США предпринять такие действия в отношении Владимира Зеленского в случае его отказа от сделки с американским лидером Дональдом Трампом.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.