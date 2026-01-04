Медведев: страны мирового большинства хотят не допустить глобальной катастрофы

Государства противостоят имперским замашкам коллективного Запада, отметил зампред Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Государства мирового большинства противостоят имперским замашкам коллективного Запада и делают все, чтобы не допустить глобальной катастрофы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

Читайте также Операция в Венесуэле и прогнозы для других стран. Полный комментарий Медведева

Он отметил, что грозные резолюции ООН ни разу не заставляли стороны сложить оружие, отказаться от методов международного терроризма, прекратить геноцид целых народов.

"Наша цель - не допустить сейчас глобальной катастрофы в условиях, когда сдерживающие механизмы не работают. Сейчас такие усилия предпринимают страны мирового большинства, противостоящие неоколониалистским, имперским замашкам так называемого коллективного Запада. Процесс медленно, но все-таки продвигается. И это вселяет осторожную надежду", - сказал Медведев.