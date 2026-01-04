Медведев: Россия готова себя защищать, в том числе действовать на упреждение

Зампред Совбеза добавил, что добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним лишь добрым словом

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россия, будучи крупнейшей ядерной державой, способна защитить себя и союзников, она готова действовать, в том числе на упреждение. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"Наш ядерный потенциал и возможность его применения в соответствии с обновленной ядерной доктриной России - это фактор, который заставляет остыть многие слишком горячие головы. Современная Россия - крупнейшая ядерная держава, которая в состоянии защитить себя и своих союзников. При необходимости - сделает это, в том числе и на упреждение", - подчеркнул он.

Как известно, "добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним лишь добрым словом", добавил Медведев. "Это изречение кому только ни приписывали, от гангстера до комика. В любом случае актуальности оно не теряет", - отметил он.